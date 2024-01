Elmano considera saída de Cid e aliados do PDT como "fato histórico"

A movimentação, conforme Elmano, "afunilou ainda mais" o arco de aliança do PT no Estado

“Eu considero importante que a decisão que o senador Cid tomou, de saída do PDT, com um grupo político, que o acompanha, eu acho que é um fato histórico na política cearense, é importante”, disse. A fala aconteceu em visita institucional ao O POVO na quarta-feira , 21.

A movimentação, conforme Elmano, “afunilou ainda mais” o arco de aliança. Ele citou ainda o Republicanos, o PSD, o MDB e Progressistas. “Acho que o campo de aliança que nós estamos estudando no Ceará é bastante potente”, avaliou ainda.

Perguntado se há a expectativa de que alguns dos nomes em processo de debandada integrem os quadros do PT, Elmano cravou que pelo menos no caso dos prefeitos há uma “convicção” que virão. Em janeiro, o PT irá filiar oito novos prefeitos, dos quais cinco são ex-PDT.

No caso de deputados, ainda há uma incerteza por causa da cláusula de fidelidade partidária. “Os deputados do PDT entraram com ação do TRE pedindo fundamentação de motivação de perseguição. Se o TRE aceitar, é uma situação . Se o TRE não aceitar, é outra situação", disse.



Catorze deputados estaduais, entre titulares e suplentes, do PDT Ceará protocolaram ação de desfiliação por justa causa. Todos são aliados do senador Cid Gomes e estão em processo de definir em breve o próximo partido em que irão ingressar.

Os autores da ação afirmam que os parlamentares enfrentam no PDT uma situação de verdadeira "guerra política dentro do próprio partido", tendo como o epicentro do embate a gestão do Diretório Nacional, o deputado federal André Figueiredo.