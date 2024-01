Elmano quer candidato definido por 'consenso ou ampla maioria': 'Sou contra deliberação na cúpula'

Ele cita que a base eleitoral e os filiados do PT devem ter "papel ativo" na escolha do processo

O governador Elmano de Freitas (PT) se disse “radicalmente contra” que a escolha para o candidato do PT em Fortaleza seja feita exclusivamente pela cúpula do partido. O gestor apontou que a base do partido deve ser ouvida e que o diálogo amadureça até que seja encontrada uma candidatura de “consenso ou de ampla maioria”.

“A base do PT tem que participar da discussão e da deliberação. Eu seria radicalmente contra qualquer decisão que fosse na cúpula do PT. O diretório do PT se reunir e decidir o candidato não acho adequado. A candidatura do PT tem que ser o resultado de um debate da base partidária. A base partidária tem que participar", defendeu Elmano nesta quarta-feira, 20, durante visita institucional ao O POVO.

Ele cita que a base eleitoral e os filiados do PT devem ter "papel ativo” na escolha do processo da candidatura do PT. A defesa dele é de que a sigla debata internamente, mesmo que em diversos encontros, até encontrar um consenso que, caso não seja alcançado, findará em prévias. Caso isso ocorra, o processo demanda que filiados votem para escolher o nome.