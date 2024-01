Elmano diz que militância do PT terá papel ativo na escolha do candidato em Fortaleza

"Eu posso falar como alguém que está no PT há muitos anos. Uma decisão como essa a base partidária não pode ficar de fora. A base do PT tem que participar da discussão e da deliberação. Eu seria radicalmente contra qualquer decisão que fosse na cúpula do PT. O diretório do PT se reunir e decidir o candidato não acho adequado. A candidatura do PT tem ser o resultado um debate da base partidária. A base partidária tem que participar", defendeu Elmano nesta quarta-feira, 20, durante visita institucional que fez à sede do O POVO .

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a base eleitoral e os filiados do PT devem ter "papel ativo na escolha do processo da candidatura do PT". O chefe do Executivo Estadual desaprova a tese na qual a cúpula petista bata o martelo para escolher o nome sem consultar os filiados.

O governador segue a linha de acreditar em um acordo interno, assim como vêm defendendo outros nomes petistas como o ministro Camilo Santana. "Nós temos que ter um grande consenso no PT. A base eleitoral do PT, a base de filiados do PT, ela terá papel ativo na escolha do processo da candidatura do PT", reiterou.

O petista considerou que o arco de alianças também será consultado sobre a indicação na Capital, ao mesmo tempo em que corre um diálogo interno no PT. Durante a filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ao PT no último domingo, 17, Elmano já tinha destacado o peso das siglas que dão sustentação ao Governo terão na escolha.



"Eu acho que nós temos que fazer tudo é de maneira concomitante. Eu não acho que nenhuma candidatura nossa do PT tenha veto de outros partidos. Podem ter simpatias maiores por um nome ou outro, mas não vejo nenhum partido falando 'fulano de tal não aceitamos'. Só que nós temos que perguntar aos outros partidos se eles também não têm nome apresentado para a aliança", avaliou.

O PT tem cinco pré-candidaturas ao Paço Municipal: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins. Os nomes, na visão de Elmano, são "todos bons", mas, como outras candidaturas, "têm pontos fortes e fracos", disse ao ser perguntado se algum deles parte na frente na corrida.

"São os filiados do PT que vão avaliar, né?! Todos os nossos nomes, de fato, eu acho que são bons nomes e todos têm elementos de força e elementos de fraqueza. Todo o candidato tem ponto forte e ponto fraco. Nós também ou a nossa também. Então tem candidatura que parte da frente, mas pode ter uma rejeição maior. Candidatura que parte atrás, mas pode ter um potencial maior", destacou.

Ele, no entanto, destacou que não teria voto na escolha do nome porque é filiado ao PT de Caucaia, não de Fortaleza. "Eu sou eleitor de Caucaia. Então, na disputa de Fortaleza, eu sequer poderia votar em uma chapa de um candidato da prévia do PT de Fortaleza dos filiados", disse.