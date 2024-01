Elmano diz que pré-candidatos do PT têm pontos "fortes e fracos", mas ninguém é vetado por aliados

O governador considerou como "acertada" a decisão do PT de adiar para março a definição do nome em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) avaliou que os cinco pré-candidatos que se colocam para a Prefeitura de Fortaleza pelo PT têm seus pontos "fortes e fracos". Ele defende que partidos aliados serão consultados para indicação do nome e ressaltou que não projeta que haja vetos a nenhum dos filiados que querem representar o bloco governista liderado pelo Camilo Santana (PT). As falas aconteceram nesta quarta-feira, 20, em visita ao O POVO.

O petista considerou que o arco de aliança será consultado sobre a indicação na Capital, no mesmo tempo em que corre um diálogo interno no PT. Durante a filiação de Evandro Leitão ao PT, no último domingo, 17, Elmano já tinha destacado o peso que a siglas que dão sustentação ao Governo terão participação na escolha.

"Eu acho que nós temos que fazer tudo é de maneira concomitante, eu não acho que nenhuma candidatura nossa do PT tenha veto de outros partidos. Podem ter simpatias maiores por um nome ou outro, mas não vejo nenhum partido falando "fulano de tal não aceitamos", só que nós temos que perguntar aos outros partidos se eles também não têm nome apresentado para a aliança", avaliou. Ele citou nomes como o do secretária da Proteção Animal, Célio Studart (PSD), o deputado federal Luiz Gastão (PSD) ou um nome indicado pelo deputado federal Eunício Oliveira (MDB), sem descartar o nome do próprio emedebista.