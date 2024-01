VaiVem Livre: Elmano diz que trabalhador informal será beneficiado

Segunda fase do projeto, com início previsto para maio, proporcionará passagens gratuitas para pessoas desempregadas

O governador do Ceará , Elmano de Freitas, falou sobre o projeto VaiVem Livre, cuja segunda fase terá início em maio e proporcionará passagens gratuitas para desempregados. Elmano ressaltou que quem tem emprego com carteira assinada não poderá receber o benefício.

“O trabalhador continuará usando o vale-transporte para pegar o ônibus, mas aqueles que são grande parte da população cearense, que não estão no mercado de trabalho formal e que têm salários mais baixos, acabam pagando muito pelas passagens metropolitanas para vir a Fortaleza, então essa é a nossa prioridade."

Elmano ressaltou que o impacto financeiro do passe livre para trabalhadores informais tem um custo maior para o Estado. “Buscamos ter o direito do cidadão com o equilíbrio fiscal que o estado do Ceará precisa ter.”

Elmano falou sobre as críticas que foram criadas pela restrição do projeto inicialmente ser apenas para estudantes, ele disse que prefere focar em quem está comemorando hoje.

"O pai de família que tem um filho que mora em Caucaia e faz faculdade em Fortaleza, nesse momento ele está feliz porque filho pode ir estudar sem precisar pagar passagem de ônibus”, destacou Elmano.