Cid afirma que Evandro quer espaço no qual possa ser candidato a prefeito

O senador Cid Gomes (PDT) disse nesta segunda-feira , 16, que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT) , tem o projeto de ser candidato à Prefeitura de Fortaleza e deseja migrar para um partido no qual consiga.

Embora esteja no processo de desfiliação e aguarde decisão judicial, Evandro ainda permanece como integrante do partido, filiado e ainda membro do diretório com direito de participar de todas as discussões e decisões do partido. "Não há nada de irregular na sua participação", declarou Cid.

Evandro participou da reunião realizada na tarde desta segunda-feira na sede do PDT em Fortaleza e votou favorável a chapa, única apresentada, que tem Cid como o presidente. Na saída, o presidente da Alece se recusou a falar coma imprensa.

Contudo, uma decisão liminar proferida pela juíza Maria de Fátima Bezerra Facundo, da 28ª Vara Cível de Fortaleza, logo após a votação, suspendeu a escolha de Cid Gomes como novo presidente da executiva estadual do PDT.

Assinada pela mesma magistrada que já havia restabelecido o diretório do partido no Ceará, a medida atendeu parcialmente a uma ação ordinária anulatória com pedido de tutela de urgência, protocolada pelo presidente nacional interino do PDT, deputado federal André Figueiredo.

"Conforto" para prefeitos, exceto para Sarto

Antes do início da reunião, o deputado federal e tesoureiro adjunto da chapa eleita, Mauro Filho (PDT), disse não ver chances do prefeito José Sarto, aliado de André Figueiredo, não ser candidato a reeleição em Fortaleza. Mauro também disse que Fortaleza sempre foi tratado à parte e que todas as vezes o PT lançou candidato contra o PDT.

Sobre os próximos passos, Mauro disse que a executiva estadual irá estabelecer boa relação e confiança com os 59 prefeitos da legenda e que segundo levantamento feito por ele e Cid, feito de 15 em 15 dias, há possibilidade que o PDT tenha ao menos 100 candidatos entre prefeito e vice.