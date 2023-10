Evandro Leitão reforça desejo de sair do PDT: "Tá na mão da Justiça"

Em meio à crise interna do partido, que se estende desde as eleições de 2022, o presidente da Assembleia diz aguardar decisão judicial para deixar o PDT

Diante de um cenário de crise dentro do PDT, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, afirma aguarda o desfecho do processo judicial para poder se desfiliar e deixar o partido. Ele é cobiçado por partidos como como PT e PSB

"Tô aguardando aí, respeitando os prazos. Vamos aguardar. Tá na mão da Justiça. Tô aguardando justamente essa decisão judicial", disse Evandro nesta segunda-feira, 2.