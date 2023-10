Prefeito de Cedro sofre ameaça de morte em nova pichação nazista

Prefeito pública pronunciamento nas redes sociais acerca da ameaça de morte sofrida. Crédito: Reprodução Instagram/Joãozinho de Titico

O prefeito do Cedro, Joãozinho de Titico (PDT), foi alvo de ameaça de morte por meio de novas pichações nazistas feitas em uma obra pública da cidade no último domingo, 15. O caso ocorreu um dia após o cemitério do município ter sido vandalizado com expressões e símbolos utilizados pelo partido nazista na Segunda Guerra Mundial.

"Joãozinho tem que morrer", dizia a pichação referente à ameaça de morte do prefeito. Críticas sobre a atual gestão, como "governo lixo", também foram acompanhadas com suásticas desenhadas. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Polícia Civil em Iguatu.