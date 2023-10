Cid: PDT "não tem dono" e André "tomou o partido" dizendo ter respaldo nacional

O encontro acontece após o grupo do senador conseguir duas decisões favoráveis na Justiça revertendo a desiblitação do diretório em mais um embate com a ala liderada pelo deputado André Figueiredo, presidente nacional e estadual do PDT. A alegação é que o prazo de vigência da executiva teria acabado no início de outubro.

Senador Cid Gomes (PDT) confirmou a convocação para reunião do diretório estadual do PDT que será realizada na próxima segunda-feira, 16 com pauta que pretende convocar eleição para uma nova Executiva do partido no Ceará.

“Eu estou brigando é que a maioria do PDT seja respeitada, infelizmente eu não tenho tido respaldo, não sei se pelo fato que um dos personagens que está a frente do nacional ser cearense e ter tomado o partido aqui ou ter tomado partido de uma ala minoritária”, disse. Ele descartou, no momento, uma saída do PDT para o PSB justamente por estar na disputa direta para representar “o sentimento majoritário” de pedetistas.

“Ele (André Figueiredo) sempre fala que tem respaldo nacional para fazer essa coisas, mas me recuso acreditar e repito que as instâncias devem ser respeitadas e as maiorias devem ser respeitadas, partido não pode ter dono, partido tem que ser composto pelos filiados e representar a maioria”, disse ainda o senador.



Qual a situação atual do PDT?

Com as decisões, a situação do PDT é restituída ao estágio anterior à última sexta-feira, quando o diretório foi posto em condição inativa e uma comissão provisória foi instituída. Assim, o deputado federal André Figueiredo reassume a presidência estadual. Ele é adversário do grupo de Cid na atual disputa.

Porém, naquele mesmo dia, o grupo de Cid publicou a convocação do diretório com intenção de destituir André. No diretório inativado, Cid tem ampla maioria. A convocação foi assinada por 49 dos 84 membros do diretório.

A disputa política do PDT agitou o Judiciário cearense na terça-feira, 10. Primeiro foi a Justiça Comum. Ajuíza Maria de Fátima Bezerra Facundo, da 28ª Vara Cível de Fortaleza, acatou pedido de tutela de urgência movido por Cid e parlamentares aliados. Os mandatos do diretório estadual, inativos desde quinta-feira, 5, foram restituídos. É anulada a composição de uma comissão provisória para comandar o partido no Estado.

Horas depois, houve nova decisão no mesmo sentido, tomada no âmbito da Justiça Eleitoral. Opresidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, no mesmo sentido.