Sem aliados de André, Cid é eleito presidente do PDT Ceará

A votação acontece após semanas de embates e reviravoltas na Justiça entre o grupo do senador e do deputado. Assinada por 49 dos 84 integrantes do diretório estadual, a convocação foi mantida após decisões judiciais, uma na esfera comum e outra na eleitoral. Isso porque, em 6 de outubro, o PDT Nacional inativou o diterório estadual, instituindo no lugar uma comissão provisória com nomes ligados apenas ao deputado. O grupo de Cid recorreu judicialmente sob protestos de "fraude" e "golpe".

Foram 49 votos, sendo 48 sim e apenas uma abstenção. Aliados do deputado federal André Figueiredo (PDT), presidente nacional e até então também estadual, não compareceram. O deputado está na China em missão especial pela Câmara dos Deputados. Apenas um advogado e um assessor do parlamentar acompanharam a movimentação.

A maioria do PDT Ceará elegeu o senador Cid Gomes (PDT) como presidente da legenda na instância estadual. A votação ocorreu com chapa única tendo o deputado federal Mauro Filho , como tesoureiro adjunto, o vereador Julio Brizzi como tesoureiro, o deputado Salmito Filho como secretário geral, ex-vice-prefeito de Fortaleza, Carlos Veneranda , como vogal e o deputado Guilherme Landim como líder do partido. Na vice, ficou o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta .

Antes do encontro, Cid comentou sobre um possível acordo, mas relembrou os episódios de embate entre as alas. "Acordo para mim agora é a maioria. O que a maioria decidir, eu topo", afirmou. A posição, segundo ele, partiria de uma série de movimentações feitas pela ala que tem André como liderança. Entre elas, o retorno antecipado para a presidência, desfazendo o acordo firmado até dezembro, e a inativação do diretório no sistema da Justiça Eleitoral. Cid atribuiu que as ações foram uma ofensa não só a ele, mas "eles mesmos", se referindo ao grupo do deputado.

"Inventou desculpas não existentes, querendo imputar a mim a responsabilidade de quebra de acordo, quando foi dele (André). Achou pouco o que fez (...) ele achou pouco o que já tinha feito e, a meu juízo, de forma fraudulenta, entraram no sistema de gerenciamento de informações partidárias e inativar todos os diretórios, foi uma ofensa não só a mim, mas para eles mesmos", disse o senador minutos antes do encontro que acontece na sede do partido em Fortaleza.