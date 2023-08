De Assis sobre vários nomes do PT para 2024: "Se não fosse assim, não seria o PT"

PT já possui pelo menos quatro nomes dispostos à representar a legenda na eleição de Fortaleza; Evandro Leitão, hoje no PDT, é cotado para se filiar e entrar na disputa interna do partido

O deputado estadual De Assis Diniz (PT), líder do bloco comandado pelo PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), comentou as recentes movimentações internas e externas à sigla, de olho nas eleições de 2024. O parlamentar defende que o presidente da Alece, Evandro Leitão, hoje no PDT, se filie ao PT para disputar a prefeitura de Fortaleza.



O PT já possui pelo menos quatro nomes dispostos à representar a legenda na eleição de Fortaleza. A deputada federal Luizianne Lins (PT) oficializou sua pré-candidatura em evento na tarde do sábado, 26. Além dela, os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio e o assessor especial de Relação com os Municípios, Artur Bruno, - quadro histórico do partido -, foram citados como possíveis candidatos.

Sobre as movimentações, De Assis comentou que é natural que isso seja feito, e que ações do gênero fazem parte da história do PT. “Evandro tem uma base e uma visão dentro do contexto que construímos. É natural que a ex-prefeita (Luizianne) pleiteie, temos vários nomes bons, tem Guilherme e Larissa. Particularmente, defendo que Evandro seja o candidato do PT. Em Fortaleza, não abrimos mão do protagonismo e esse candidato, aposto que seja o Evandro”, pontuou, durante evento do PSB no sábado.