Camilo sobre Evandro ir para o PT: "Se ele me consultar, vamos conversar"

“O Evandro é um grande companheiro. Foi meu líder de governo na Assembleia, foi secretário de Estado, ou seja, tem uma grande contribuição ao Ceará. Será uma decisão muito pessoal dele. Se ele me consultar, nós vamos conversar sobre isso. Mas vamos primeiro deixar ele me consultar”, afirmou em coletiva de imprensa.

Durante evento de filiação do Partido Socialista Brasileiro (PSB), neste sábado, 26, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que a decisão de Evandro Leitão sobre sair do PDT e se juntar a outra sigla, como o PT, é “muito pessoal dele”. Apesar disso, o ministro da Educação afirmou que, caso consultado, irá conversar com o deputado estadual sobre o assunto.

O novo presidente do PSB, Eudoro Santana, pai de Camilo, disse que vai “trabalhar” pela filiação de Evandro no partido. Nesse sábado, nove prefeitos de cidades do Ceará se juntaram ao PSB, incluindo Vitor Valim, de Caucaia, e Nezinho Farias, de Horizonte.

Evandro, que recebeu autorização do PDT para deixar o partido sem perder o cargo na Assembleia Legislativa nessa sexta-feira, 25, diz ainda não ter decidido o seu futuro político. No entanto, o deputado confirma estar avaliando as propostas.

As movimentações ditam o cenário para a eleição municipal de 2024. Evandro é cotado como um possível candidato do grupo governista à Prefeitura de Fortaleza. A deputada federal Luizianne Lins (PT), que participou do evento, confirmou ontem sua pré-candidatura ao Paço Municipal, o que deixa a decisão ainda mais difícil de ser resolvida.

Com informações do repórter Vitor Magalhães