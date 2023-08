Elmano menciona MDB, PP, PSD, PT e PSB e diz que campo político vai "marchar junto" em 2024

“Basta olhar quem está nesse auditório. Aqui nós temos o MDB, o PP, o PSD, o PSB, o PT, o PCdoB, o Republicanos, o PV e a Rede. Portanto, temos as condições políticas de fazer as transformações que o povo do Ceará merece (...) Esse momento, com Eudoro na direção do PSB, é a segurança de que esse campo político vai marchar junto”, disse o petista.

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), citou um amplo arco de alianças com o qual pretende “marchar junto” nas eleições de 2024. Em evento do PSB, na Assembleia Legislativa (Alece), no sábado, 26 , o gestor citou entre os presentes partidos como: MDB, PP, PSD, PSB, PCdoB, Republicanos, PV e Rede. Elmano projetou que haverá municípios onde as siglas podem ser adversárias, mas disse que o diálogo deve prevalecer.

O governador disse ter noção de que poderá haver diferenças locais entre as legendas. “Nós temos contradições, eu sei disso, nós não estamos juntos em todos os municípios, nós não pensamos igual. Aprendemos a viver nesse campo político com diversidade", argumentou.

E seguiu, projetando o cenário do ano que vem. "Vamos ter situação em municípios, que um partido que está aqui não vai estar alinhado com outro partido que aqui está. Mas mantemos o respeito e o diálogo. Tenho certeza que só vamos debater eleição em 2024. Mas não tenho dúvida que esse campo político construído sob a liderança de Lula, Camilo e agora com Eudoro no PSB, terá uma vitória estrondante”.

Elmano reforçou ainda a centralidade de figuras como o ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT), e o senador Cid Gomes (PDT) na composição do grupo que governa o Ceará nos últimos 16 anos. Além dos partidos citados por Elmano, diversos deputados do PDT, ligados a Cid, estiveram no evento, demonstrando a vontade de continuar compondo a base aliada da gestão estadual.

“É preciso planejar as regiões. Isso aprendi com Camilo Santana, planejar ouvindo, agregando (...) Aqui, é um ato fundamentalmente de um campo político que vem transformando o Ceará. Não posso deixar de fazer referência a alguém muito importante como liderança desse projeto e que, lá atrás, iniciou as transformações do Estado. O senador Cid Ferreira Gomes”, disse Elmano em discurso no palco.