Fernando Santana diz que desejo de apoiar reeleição de Glêdson em Juazeiro 'vem diminuindo'

Santana disse que sempre teve uma relação positiva com o prefeito de Juazeiro do Norte, mas apontou que o gestor vem fazendo política de "forma isolada"

O deputado estadual Fernando Santana (PT) reforçou haver distanciamento entre ele e o atual prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos). Santana destacou que sempre teve uma relação “positiva” com o gestor, mas apontou que o prefeito vem fazendo política de “forma isolada” e que a vontade de apoiá-lo à reeleição “vem diminuindo” devido à postura.

As declarações, dadas em evento de filiações do PSB no sábado, 26, em Fortaleza, ocorrem num momento em que ventila-se que eles podem se enfrentar na eleição municipal do ano que vem. Glêdson apoiou o Fernando nas eleições de 2022 e tem dito que havia firmado acordo para que o parlamentar retribuísse o apoio à sua reeleição no ano que vem.

“Minha relação com ele sempre foi muito boa e positiva. O Glêdson só está confundido a palavra acordo, com desejo. Meu desejo era apoiá-lo e esse desejo era muito grande, mas vem diminuindo pela forma isolada com a qual ele quer fazer política. Eu acredito em forma coletiva, dialogada, mas eu respeito a forma dele trabalhar”, destacou Santana.