Roberto Cláudio aponta 'alerta' na economia do Ceará e critica Elmano por 'conchavos'

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), criticou nesta terça-feira, 25, o governo Elmano de Freitas (PT) com base nos indicadores da economia. O presidente do PDT em Fortaleza afirma que, desde a posse, a gestão tem se dedicado à política.

"Já se vão cinco meses de governo e só vemos muito cargo novo criado para acomodar apoiadores da eleição, muita conversa de conchavos políticos e despropositada antecipação de debates eleitorais nos municípios cearenses. Essa tem sido a pauta prioritária do atual governo, logo no começo de uma gestão", publicou Roberto Cláudio nas redes sociais.



“E a pauta do povo e a pauta da economia, do emprego e da renda da nossa gente, onde fica?”, questionou o ex-prefeito da capital e atual presidente do PDT Fortaleza.

Roberto Cláudio compartilhou matéria do O POVO que destaca um crescimento abaixo da atividade econômica cearense em relação ao Nordeste no primeiro trimestre de 2023, para dizer que os indicadores apontam para “sinais de alerta” para a economia no Ceará.

De acordo com ele, esse perigo afeta diretamente o emprego e a renda dos cearenses que estão em jogo, no presente e no futuro.

O ex-prefeito da Capital criticou a falta de debate sobre o assunto. “Não adianta tratar essa realidade com discursos ufanistas de “faz de conta” ou evitando o debate do assunto”, disse. Segundo Roberto Cláudio, é necessário buscar um "novo ciclo de desenvolvimento para o Estado" — defendido por ele na campanha de 2022, quando foi derrotado por Elmano.

Nas palavras do ex-prefeito, é preciso que esse novo ciclo "aumente nossa competitividade, dinamize e modernize a nossa economia, aumente a nossa produtividade e que, principalmente, gere mais oportunidades de emprego e ampliação da renda do nosso povo”.



Roberto Cláudio tem feito críticas seguidas a Elmano, sobretudo na economia. Já apontou "conformismo e apatia", apontou em mais de uma ocasião o aumento do desemprego, criticou o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) abaixo da média do País e também fez crítica ao trabalho na área de turismo.

O PDT, partido de Roberto Cláudio, está dividido em relação ao governo Elmano. A sigla ocupa secretarias e outros cargos. A maior parte dos líderes estaduais está na base governista. Mas, o grupo de Roberto Cláudio e do prefeito de Fortaleza, José Sarto, mantém postura de oposição.