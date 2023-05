Prefeito Sarto bate carro contra árvore em Eusébio; veja vídeo

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), bateu o carro contra árvore no canteiro central na noite de segunda-feira, 22, em via pública no Eusébio. A árvore foi derrubada na colisão.

De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Fortaleza, Sarto dirigia sozinho e não ficou ferido. Não houve outros envolvidos no acidente. A colisão, de acordo com a nota, ocorreu por volta de 22 horas.

A Prefeitura informa que a agenda de hoje de Sarto está mantida.

Veja vídeo:

Prefeito de Fortaleza, José Sarto, bate carro contra árvore no Eusébio; veja como ficou o carro:



Saiba mais detalhes em: https://t.co/6JXq0yzoGl pic.twitter.com/YENh9V114S May 23, 2023