Líder de Elmano diz que 90% dos prefeitos do PDT "querem fazer parte da base"

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa (Alece), disse acreditar que a maioria dos prefeitos do PDT no Ceará quer fazer parte da base de apoio ao governo estadual. A declaração foi dada em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 6.



Questionado sobre a situação interna do partido, que enfrentou divergências nas discussões sobre se apoiará ou não a gestão Elmano, Aldigueri disse que o governador tem dado “sinalizações concretas” de que pretende manter a aliança estadual entre as siglas.

Sobre a posição do PDT, explicou que a sigla "não tomou nenhum indicativo, liberou a bancada e o partido. O PDT municipal, por exemplo, faz oposição; (Cerca de) 70 prefeitos (do PDT), se consultados, acredito que 90% querem fazer parte da base governista”, comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o parlamentar, o mesmo entendimento ocorre com a maioria das bancadas estadual e federal. Além disso, o PDT terá ainda três secretários na gestão Elmano (Desenvolvimento Econômico, Recursos Hídricos e Pesca).

“São sinalizações concretas de que a parceria que iniciou-se há 16 anos continue (...) A eleição passou, é hora de governar e cuidar dos cearenses. Tem tudo para PDT e PT continuarem juntos”, reforçou o parlamentar pedetista.

O comentário de Aldigueri ocorre na esteira de posições divergentes entre lideranças do PDT. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), tem atuado para se firmar como oposição a Elmano. RC vem fazendo comentários críticos ao governador após o fechamento de fábricas e postos de trabalho no Estado, dentre elas a fábrica da Guararapes, que encerrou as atividades no Ceará no início deste ano.

As movimentações têm em vista também as eleições municipais de 2024, quando petistas e pedetistas, a exemplo dos últimos anos, devem lançar candidaturas próprias para a disputa na Capital. Sobre o tema, Aldigueri defendeu que o PDT siga modelo da eleição estadual do ano passado e abra plenárias para a discussão sobre quem será o candidato do partido para as eleições de 2024 em Fortaleza.



Tags