RC reclama de "conformismo e apatia" do Governo Elmano após demissões da Guararapes

O ex-prefeito disse que o fechamento da empresa no Ceará representa "um tapa na cara dos trabalhadores e do Estado do Ceará"

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), fez críticas ao governo Elmano de Freitas (PT) ao comentar sobre os impactos a trabalhadores após o encerramento da produção da fábrica Guararapes em Fortaleza. Cerca de 2 mil funcionários foram informados que a empresa vai centralizar os negócios em Natal/RN.

Em publicação nas redes sociais, o pedetista e ex-candidato ao Governo do Ceará afirmou ter acompanhando a decisão "com grande tristeza e espanto". "Para agravar, surgem agora denúncias que nem mesmo os direitos e os acordos estabelecidos com os trabalhadores estão sendo cumpridos", iniciou RC.

Logo depois, o ex-prefeito aumenta o tom e cita o governo estadual ao destacar que a Guararapes em Fortaleza chegou a receber incentivos fiscais da antiga gestão, sob comando de Camilo Santana (PT), "para gerar esses empregos aqui no Ceará".

"Chama atenção o conformismo e a apatia do Governo do Estado frente à gravidade social da situação e ao descaso da empresa com o Estado que lhe deu incentivos, exatamente com o compromisso de gerar desenvolvimento. Em síntese, desemprego, descaso e falta de compromisso frente aos benefícios fiscais estaduais recebidos e, agora, denúncias de descumprimento de direitos trabalhistas", escreveu o pedetista.

RC defendeu que o fechamento da empresa representa "um tapa na cara dos trabalhadores e do Estado do Ceará". "O Governo do Estado precisa reagir por todos os meios disponíveis, inclusive os judiciais, acionando a Procuradoria Geral do Estado para que tome todas as providências necessárias. Enquanto isso, acionaremos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho", completou.

Roberto Cláudio disputou as últimas eleições ao Palácio da Abolição, mas ficou em terceiro lugar, com 14% dos votos válidos. O pleito acirrou a rivalidade entre o grupo do PDT que o ex-prefeito representa e os integrantes do PT no Ceará, que conseguiram eleger Elmano de Freitas ainda no primeiro turno.

Em janeiro deste ano, RC disse estar "animado" para atuar na oposição ao governo de Elmano e destacou que será a "primeira vez na vida" que ele atuará na oposição a um governo eleito no Estado. O ex-prefeito quer que os pedetistas fiquem de fora da atual gestão para desempenhar uma oposição "construtiva" e "responsável".

A decisão do PDT no Ceará de aderir ou não à base do governo petista deverá ser decidida após o início das atividades do Poder Legislativo, em fevereiro. Presidente estadual da sigla, o deputado André Figueiredo diz não haver pressa para definir o assunto, que promete ser fechado com o retorno das sessões da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Entretanto, Elmano já anunciou três nomes do PDT para seu secretariado. São eles: os deputados estaduais Salmito Filho (Desenvolvimento Econômico) e Oriel Filho (Pesca e Agricultura), e o deputado federal Robério Monteiro (Recursos Hídricos). Eles ainda não assumiram os cargos. Estão aguardando tomar posse nos legislativos para, em seguida, se licenciarem.

Embora ainda não haja posição da legenda no âmbito estadual, André Figueiredo confirmou que Roberto Cláidio e o diretório municipal foram liberados para fazer oposição. "Sim. Haverá autonomia pra decidirem como se posicionar", disse.

