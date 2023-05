Mesquita sobre Sarto: 'Tá apanhando muito agora, mas vai açoitar um bocado de gente'

O líder do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal, vereador Carlos Mesquita (PDT), reconheceu que a Prefeitura atravessa dificuldades, que atribui a problemas criados pelo governo Elmano de Freitas (PT). Convidado do podcast Jogo Político, do O POVO, nesta segunda-feira, 22, Mesquita disse acreditar em "reviravolta" e na reeleição do prefeito.

Sobre o assunto "Grande vitória", diz Guilherme Sampaio sobre suspensão da Taxa do Lixo em Fortaleza

'Briga feia como nunca se viu', diz líder de Sarto sobre embate com Elmano

"Sarto é candidato (à reeleição). Está apanhando muito agora, mas eu acho que no fim do ano pra lá, ele que vai açoitar um bocado de gente", analisou. "É uma coisa planejada, como se ele dissesse: 'Rapaz, se eu tenho que apanhar, eu vou apanhar agora'".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vereador disse acreditar na reeleição, mas ressaltou que o prefeito precisa ouvir setores da sociedade. "Eu acredito muito na reeleição do prefeito Sarto se a gente começar a ouvir segmentos".

Mesquita disse ainda que as realizações da gestão irão causar surpresa. "Eu acredito, eu estou vendo o que se vai fazer, o que está fazendo e vocês vão se surpreender com o que o Sarto vai fazer ainda até o final do ano".

Sobre o assunto Guimarães diz que Dnit teve indicação de Eunício, que reage: MDB Ceará "em nada" foi contemplado

Desembargador suspende Taxa do Lixo em Fortaleza

Candidaturas

Sobre o cenário de 2024, Mesquita mencionou como possíveis candidaturas a da deputada federal, Luizianne Lins (PT) e do deputado estadual, Evandro Leitão (PDT). Destacou que ambos os nomes são fortes.

"Luizianne é uma pessoa muito querida pelo Lula, pelo PT, pelas mulheres, pela comunidade LGBTQIA+, tanto que, ela mora no Rio de Janeiro e tem a votação aqui", frisou.

Mesquita apontou, porém, que o povo de Fortaleza não vai querer colocar na gestão estadual uma pessoa do mesmo partido do governador. "Como o PT já está lá no Estado, eu tenho certeza que o povo de Fortaleza, sábio do jeito que é, vai escolher um prefeito de um outro partido que não seja esse para se contrapor e ganhar mais".

Foram raras as ocasiões em que Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará foram administradas pelo mesmo partido. Após a redemocratização, isso só ocorreu de 1989 até o começo de 1990, quando Tasso Jereissati era governador e Ciro Gomes prefeito. Eles eram do PMDB e migraram em 1990 para o PSDB. A outra situação foi em 2013 e 2014, quando Cid Gomes era governador e Roberto Cláudio, prefeito. Também ali houve troca de partido. Eles estavam inicialmente no PSB, mas, em setembro de 2013, migraram para o Pros.