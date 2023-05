Guimarães diz que Dnit teve indicação de Eunício, que reage: MDB Ceará "em nada" foi contemplado

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, disse à rádio O POVO CBN que a indicação para a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Ceará partiu do deputado federal Eunício Oliveira (MDB), um dos críticos da condução política do governo Lula (PT) no Congresso Nacional. O emedebista tem dirigido críticas sobretudo a Guimarães, que não teria bom diálogo com todos os setores da Casa e estaria monopolizando a distribuição de cargos federais no Ceará. Eunício também critica Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Senado, além de Alexandre Padilha, secretário das Relações Institucionais (na prática, ministro da articulação política).

Questionado pelo O POVO sobre se a indicação partiu dele, Eunício respondeu que sim, mas fez ressalvas. "Sim, (a indicação) não feita através da distribuição dele como líder, nem do coordenador da bancada, mas tão somente por um acordo de nome pedido pelo ministro do MDB, Renan Filho (Transportes)", afirmou Eunício, que completou: "O MDB do Ceará em nada foi contemplado, sequer consultado. Não tem problema , essa exclusão feita por ele ao MDB em nada muda nossa posição de apoio ao presidente Lula e nem faltaremos Brasil", afirmou.

"Apenas politicamente, dos 60 cargos do Estado, até bolsonaristas estão contemplados com cargos importantes, como Heitor Freire na Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Não fazemos política em troca de cargos, porém, isso é respeito político aos históricos aliados. O poder é dele, que ele faça como entenda fazer. Egoísmo político não é coisa saudável na democracia e principalmente aos aliados do sempre", adicionou Eunício.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dirigente do MDB sublinhou que não mudará de posição em razão da discussão. Disse, porém, que lamenta o modo como a questão vai sendo gerida. "Já que o líder do governo entende que o MDB tem que ficar fora, ficaremos. Direito dele. Só que isso não é construtivo para nada, para nenhum tipo de relação."