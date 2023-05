Desembargador suspende Taxa do Lixo em Fortaleza

A decisão atende pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE)

A Taxa da Lixo em Fortaleza está suspensa. A decisão é do desembargador Durval Aires Filho, nesta segunda-feira, 22, e atende pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE), que questiona a cobrança e pede a inconstitucionalidade da lei. A decisão é ainda provisória, antes da decisão de mérito.

O desembargador, que é relator da ação, concedeu a medida cautelar solicitada pelo MPCE para suspender a eficácia da taxa. A cobrança segue suspensa até que haja o julgamento de mérito da ação, conforme o magistrado na decisão.

A Prefeitura de Fortaleza e a Câmara Municipal foram intimadas para ciência e cumprimento da determinação, bem como para fornecer informações pertinentes, no prazo máximo de 10 dias.

O magistrado considera que o posicionamento do Tribunal de Justiça (TJCE), nesta fase do processo, era esperado pela população e a ausência poderia causar prejuízos.

"Muitos contribuintes não pagaram ainda a exação, outros pagaram, ou estão na iminência de fazê-lo, o que nos autoriza a dizer que estão esperando um pronunciamento judicial que, por várias razões de cidadania, não pode e nem deve ser negligenciada. Portanto, há uma expectativa, provável dano caso a Justiça não se pronuncie nos prazos convencionados pelo regimento", escreve na decisão.