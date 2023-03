RC aponta PIB do Ceará crescendo menos que o do Brasil e defende "novo e ousado ciclo"

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) apontou nesta terça-feira, 21, a diferença entre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará em 2022 - 0,96% - e do do Brasil - 2,9%. Juntamento com gráfico que mostra a discrepância dos números, RC defendeu que “o maior desafio para o Ceará do presente é a estruturação de um novo e ousado ciclo de desenvolvimento econômico e humano”. Para ele, este ciclo deve incorporar tecnologia, capacitação efetiva e “aumentar a produtividade da economia”.



O ano de 2022 foi o último das gestões Camilo Santana (PDT) e Izolda Cela (sem partido). A então vice-governadora assumiu o comando do Palácio da Abolição em abril, quando o petista se desincompatibilizou do cargo para poder concorrer a vaga no Senado. Izolda tentou disputar reeleição, mas acabou sendo derrotada por RC em disputa interna no PDT.

Candidato a governador derrotado em 2022, o pedetista já oficializou oposição à gestão do atual chefe do Executivo, Elmano de Freitas (PT), e vem tecendo críticas recorrentes à medidas do governo estadual, como a recente reforma administrativa e o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Um ciclo (...) que crie um ambiente mais estável, seguro e desburocratizado para os atuais e novos investidores; que diversifique, induza e descentralize novas vocações econômicas; que estabeleça um modelo de governança política e administrativa; que valorize a competência e a autocrítica permanente à eficiência e ao impacto das políticas públicas e que, principalmente, busque soluções consequentes, competentes e mais definitivas a grave questão da pobreza no Ceará!”, escreveu o ex-prefeito em suas redes sociais.

O crescimento do PIB cearense foi muito influenciado pela expansão expressiva da agropecuária, que cresceu 7,7% no Estado, ante uma queda de 1,7% em âmbito nacional. O setor de serviços também apresentou crescimento, de 1,92%, inferior à média brasileira.

O grande destaque negativo veio da indústria, que teve queda de 6,28%, ante alta de 1,6% do setor no País.



Sobre o assunto Tin rebate críticas de RC a acomodações políticas por Elmano: "Ele mesmo já fez na Prefeitura"

Secretário de Elmano pede para RC "não usar informações de forma oportunista"

RC volta a criticar governo Elmano, agora pelo desemprego: "É preciso reagir"

Tags