'Briga feia como nunca se viu', diz líder de Sarto sobre embate com Elmano

Vereador Carlos Mesquita (PDT) acha que já não há mais boa relação entre o prefeito de Fortaleza e o governador do Ceará

O vereador Carlos Mesquita (PDT), líder de José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza, acredita que as rusgas entre o prefeito e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) terão sérias consequências polítiucas. “Eu acho que vai ser uma briga feia, como nunca se viu aqui na Prefeitura de Fortaleza”, afirmou.

Mesquita participou nesta segunda-feira, 22, do podcast Jogo Político, do O POVO. Ele afirmou que "nenhuma atenção foi dada" ao prefeito Sarto quando ele reencontrou Elmano na semana passada, em evento no Palácio da Abolição, quando os dois trocaram um tímido cumprimento.

Segundo Mesquita, o prefeito de Fortaleza foi para o encontro após nove tentativas de fazer contato com Elmano. Mas, segundo o vereador, não houve nenhum progresso.

“Na minha posição de líder, eu sou 100% Sarto, vou ter que ser. E isso é muito ruim pra mim, que nunca quis construir inimigo nenhum”, afirmou Carlos Mesquita.

O vereador ainda afirma que a briga traz consequências para a população. "Fortaleza é a capital do Estado do Ceará e o governador tem a obrigação de tratá-la como tal, mas o Governo do Estado não está ajudando”, completou.



De acordo com Mesquita, o Estado não contribui mais nas áreas de atuação da Prefeitura. Ele diz que sente uma intenção de desidratar a gestão Sarto para fazer com que a população cobre do prefeito.