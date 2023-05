Luizianne compartilha publicações de seguidores sobre candidatura a prefeita: "Vem 2024"

A deputada federal Luizianne Lins (PT) compartilhou nos stories do Instagram série de publicações em que seguidores manifestam apoio a sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Os conteúdos repercutiram após o governador Elmano de Freitas (PT) dar ênfase à parlamentar e citar que ela "há de voltar".

A petista reproduziu imagens em que aparecem as frases "vem 2024" e "chega logo 2024". Em uma das publicações compartilhadas por Luizianne, um seguidor escreveu: "A única prefeitura que cuidou de Fortaleza e vai voltar para colocar novamente a capital do Ceará onde merece".

A atividade da deputada nas redes sociais reforça intenção de buscar a indicação do partido para concorrer na eleição municipal do próximo ano. A parlamentar, defensora de candidatura do PT em 2024, cumpriu dois mandatos de prefeita da Capital, entre 2005 e 2012, e disputou as duas últimas eleições municipais (2016 e 2020).

Além disso, o movimento de Luizianne acontece em meio a uma recente articulação de petistas para filiar o deputado estadual, Evandro Leitão (PDT) e torná-lo um possível candidato da sigla ano que vem.

O pedetista, que também mantém conversas com outras legendas, já chegou a dizer que está "à disposição" seja o escolhido pelo grupo para concorrer a prefeito de Fortaleza. Na última semana, Elmano afirmou que já fez convite para deputado se filiar ao PT.

Evandro é do PDT, partido do prefeito José Sarto, que pretende disputar a reeleição.

Roda de conversas e críticas a Sarto

Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais, Luizianne Lins tem promovido agenda de encontros em bairros da periferia de Fortaleza. No dia 28 de abril, a deputada federal realizou roda de conversa com moradores do Parque Jerusalém e bairros próximos. Na ocasião, ela destacou defesa de candidatura própria do PT à Prefeitura da Capital em 2024.

A deputada também tem usado as redes sociais para criticar a gestão da Prefeitura de Fortaleza, comandada por Sarto. A petista culpou o gestor por "caos" nos hospitais da Capital e escreveu em publicação que a população é alvo do fechamento de hospitais e de serviços "cada vez mais precários".

No último sábado, a ex-prefeita esteve com Elmano, Evandro e outros líderes políticos em evento de entrega de 2.085 títulos urbanos de regularização fundiária. Na ocasião, foram beneficiadas mais de 2 mil famílias de Fortaleza, Caucaia, Pacatuba e Maracanaú.