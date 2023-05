Com relação estremecida, Cid diz que abre vaga Ciro se irmão quiser disputar Senado

O senador Cid Gomes (PDT) afirmou que abre espaço para Ciro Gomes (PDT) caso o irmão mais velho queira disputar o Senado em 2026. Cid foi eleito em 2018 para mandato de oito anos.

"Da minha parte, o lugar sempre estará disponível para ele. Se ele quiser o Senado em 2026, terá meu apoio. Claro (que não tentaria a reeleição), não faz sentido ter dois irmãos candidatos", ele disse ao jornal O Globo, em matéria publicada neste domingo.

Não é o primeiro afago que Cid faz ao irmão, ainda que a relação dos dois siga ruim desde as eleições de 2022. Cid afirmou, após reunião do Consórcio Nordeste na última sexta-feira, 5, que Ciro Gomes será uma liderança do campo progressista a ser observada enquanto tiver disposição para seguir como um dos atores do debate público.

"Você não enche a mão com cinco nomes de pessoas que sejam lideranças políticas e sejam verdadeiramente comprometidas com o futuro diferente do País, que o Ciro não possa estar", comentou Cid, frisando que não discutiria a relação pessoal entre eles.

Os dois irmãos se desentenderam sobre as eleições no ano passado no Ceará. Ciro comandou movimento no PDT para lançar Roberto Cláudio como candidato a governador. Cid não entrou na campanha para o governo, embora tenha pedido voto em Ciro para presidente. Passada a eleição, o senador disse que a estratégia do partido foi equivocada.

No dia da eleição, Ciro afirmou que o desentendimento com o irmão iria sangrar até o último dos meus dias.