Luizianne faz coro a Elmano e culpa Sarto por "caos" em hospitais de Fortaleza

A deputada federal e ex-prefeita, Luizianne Lins (PT) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 25, para criticar a gestão da Prefeitura de Fortaleza, comandada por José Sarto (PDT), por "caos" nos hospitais da Capital. Em publicação, a petista escreveu que a população é alvo do fechamento de hospitais e de serviços "cada vez mais precários".

"O povo de Fortaleza vem sofrendo com serviços públicos de saúde cada vez mais precários. Um caos, um verdadeiro descaso. O Ministério Público do CE já solicitou informações da Secretaria de Saúde sobre o fechamento dos serviços de urgência e emergência nos hospitais municipais", publicou a parlamentar.

O povo de Fortaleza vem sofrendo com serviços públicos de saúde cada vez mais precários. Um caos, um verdadeiro descaso. O Ministério Público do CE já solicitou informações da Secretaria de Saúde sobre o fechamento dos serviços de urgência e emergência nos hospitais municipais. April 25, 2023

A ex-prefeita continuou: "Há ainda denúncias na imprensa de falta de material cirúrgico nesses hospitais. Nas UPAs geridas pela Prefeitura de Fortaleza as filas só crescem. Faltam médicos e remédios nos postos de saúde e centros de atenção psicossocial (CAPs). Onde está a gestão municipal para resolver estes e outros problemas? O povo de Fortaleza merece respeito!" finalizou a deputada.



A publicação foi realizada um dia após o governador Elmano de Freitas (PT) também cobrar responsabilidade de Sarto (PDT) pelas lotações nas unidades de atendimento da Capital. Na ocasião, mandatário disse que o aumento da demanda em hospitais estaduais foi por uma “decisão da prefeitura de fechar serviços de saúde”.

O petista também comentou sobre uma audiência promovida pelo Ministério Público que envolveu as secretarias de Saúde do Estado (Sesa) e do município, (SMS). “Eu espero que a Prefeitura de Fortaleza tome as providências devidas, estamos em uma situação muito grave na Capital”, disse.





