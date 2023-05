Luizianne faz nova roda de conversa na periferia de Fortaleza

Retomando agenda de encontros em bairros da periferia de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins (PT) realizou na noite desta sexta-feira, 28, nova roda de conversa com moradores do Parque Jerusalém e bairros próximos. Na ocasião, a ex-prefeita também destacou defesa de uma candidatura própria do PT à Prefeitura da Capital em 2024.

“Fortaleza merece um candidato do PT”, diz, embora afirme que “ainda é muito cedo” para debater a questão. Em discurso no evento, a ex-prefeita de Fortaleza destacou uma série de obras e projetos sociais que desenvolveu durante a sua gestão que, segundo ela, teriam sido descontinuados nos governos de Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT).

Ela questiona, entre outros pontos, recente aumento do preço da passagem de ônibus na Capital, destacando que manteve política de congelamento da tarifa durante sua gestão. Na ocasião, Luizianne também frisou ser contrária à criação da Taxa de Lixo na Capital, atualmente questionada pela bancada do PT de Fortaleza na Câmara Municipal. Após o evento, a ex-prefeita concedeu entrevista ao O POVO e ao repórter-mirim TV Lorim

Destacando a roda de conversa como um instrumento do mandato para se aproximar com a população, Luizianne afirma que irá levar para o poder público queixas que recebeu de moradores da região. “A gente vai acionar as autoridades competentes. Esses problemas de estar sem médico no posto, coisas que a gente vem ouvindo nos últimos encontros”, diz.



