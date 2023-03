De olho em 2024, Luizianne inicia rodas de conversa em bairros de Fortaleza e cobra Sarto

A deputada federal Luizianne Lins (PT) iniciou um ciclo de rodas de conversa que deve contemplar as diversos bairros de Fortaleza. O primeiro encontro aconteceu na segunda-feira, 20, no bairro Serviluz. A deputada foi acompanhada de outros petistas, como o deputado estadual Missias Dias, e Acrísio Sena, presidente do Centro de Ensino Tecnológico (Centec). Luizianne, que já foi prefeita da cidade por oito anos (2005-2012) e candidata em outras duas ocasiões, nas eleições de 2016 e 2020, é uma das cotadas para disputar o comando do Paço Municipal no ano que vem.

O objetivo, conforme a assessoria da parlamentar, é realizar uma roda de conversa por mês em todas as regionais de Fortaleza, para "estabelecer um contato mais próximo com as comunidades". "A ideia é que o mandato de deputada federal possa conhecer e, se possível, ajudar nas demandas do povo de Fortaleza", ressaltou por meio de nota. Ainda não há um cronograma de quando serão as próximas rodas de conversa.

Em fala, a deputada ressaltou que, desde 2013, Fortaleza é gerida por outro grupo político, do qual ela não faz parte. "Mas vamos lutar para que as demandas que foram postas aqui sejam feitas pelo prefeito da cidade (Sarto), que é por isso que ele está lá (na cadeira de prefeito)", disse. Ela lembrou realizações do período em que foi prefeita, e criticou a falta de médicos nos postos de saúde.

A movimentação acontece no mesmo tempo em que outras figuras do PT têm reforçado a defesa que a legenda tenha candidatura própria em 2024. O líder do partido na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, disse que a legenda "vem com força" para o pleito.





