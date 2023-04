Ciro Gomes (PDT) fez enfática defesa do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). "Esse prefeito que está fazendo um trabalho extraordinário, apesar de perseguido, apesar de não ajudado, vai fazer muito mais ainda". O ex-governador do Ceará e ex-ministro fez a defesa da reeleição do prefeito.

Ele criticou demagogia que haveria nas críticas à Taxa do Lixo. Ele justificou a cobrança em função de obrigação estabelecida no Marco Legal do Saneamento, aprovado no Congresso Nacional. O relator foi o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e a sanção, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Conforme Ciro, sem a Taxa do Lixo, Fortaleza seria punida e ficaria sem recursos federais para várias áreas.

Ciro ainda argumentou que Sarto deu isenção para 70 entre cada 100 famílias. "Asa 30 que vão pagar são as que moram nas casas melhores". Ele pediu aos presentes à convenção que ajudem os vereadores que, segundo ele, tiveram coragem de votar pela aprovação da taxa.

O ex-governador participa na manhã deste sábado, 15, da convenção municipal do PDT em Fortaleza que reconduz Roberto Cláudio à presidência municipal do partido, agora de forma definitiva. Até então, RC dirigia uma comissão provisória.

Ciro classificou Roberto Cláudio de melhor quadro produzido na política do Ceará nos últimos 20 anos.

Com informações de Henrique Araújo e Filipe Pereira

