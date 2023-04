Deputado cearense e presidente do União Brasil batem boca em grupo de WhatsApp

Por mensagem, Danilo Forte cobrou prestação de contas de recursos do fundo partidário repassados para a direção da legenda dirigida por Luciano Bivar

O deputado federal cearense Danilo Forte e o presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PE), bateram boca nesta sexta-feira, 14, em um grupo de WhatsApp, aprofundando a crise que se abate sobre o partido.



Por mensagem, Forte cobrou prestação de contas de recursos do fundo partidário repassados para a direção da legenda. A previsão é de que o UB receba mais de R$ 100 milhões em 2023.



“Em se tratando de um partido político”, escreveu o deputado do Ceará, “a postura dos dirigentes se reflete em todos os militantes e principalmente nos candidatos que são votados”.



“Ética e honradez são princípios inegáveis, estou à disposição do líder para auditar o que achares necessário”, continuou Forte.



Em resposta, Bivar acusou o parlamentar de estar de saída do União Brasil e recomendou que ele tirasse o “pino da granada” e o colocasse no próprio bolso para que “explodisse”.



Formado a partir da fusão entre DEM e PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro, hoje no PL, o União está sendo sacudido por disputas regionais e tensões em vários estados, entre eles de Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amapá e Rio Grande do Sul.



Entre os motivos para desavenças, está a permanência de Bivar à frente do comando da agremiação, além da postura partidária em relação ao governo do presidente Lula – hoje o União tem ministros em três pastas.



O POVO entrou em contato com o deputado Danilo Forte e com Luciano Bivar para que comentassem a discussão, mas ainda não obteve retorno de nenhum dos dois.