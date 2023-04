Sarto é alvo de protesto em cerimônia de entrega da Medalha Iracema

A Prefeitura de Fortaleza entregou nesta quinta-feira, 13, a Medalha Iracema, a maior comenda do Poder Executivo Municipal, que homenageia personalidades que contribuíram para desenvolvimento da Capital. Neste ano, no entanto, o prefeito José Sarto (PDT) foi alvo de um protestos antes de conceder participar de entrevista coletiva durante o evento. Uma manifestante subiu ao palco, questionou as políticas da Prefeitura e direcionou críticas ao gestor.

"Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai te demitir. E o povo do Ceará vai escutar e repercutir. São 17 bilionários, enquanto 5 milhões de cearenses estão com fome. Qual foi o projeto de habitação que esse senhor entregou? Nenhum. Os postos de saúde não tem medicação", disse. E completou: "Em 2024, veremos sua derrota".

Sobre o assunto Deputada diz que Sarto criou Taxa do Lixo porque "Satanás soprou nos ouvidos"

Sarto: "Não há explicação lógica" para RC ter ficado em 3° na Capital em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Poucos minutos depois, o prefeito subiu no palco, e ainda sob protestos, disse que respeita a divergência e a pluralidade, mencionando os homenageados que se encontram ao seu lado durante a fala.

"Todos que estão aqui representam essa Fortaleza. Eu tenho orgulho de ter sido eleito pela maioria dos fortalezenses. Eu acredito que não estou aqui por acaso e sei que estou aqui com uma missão", ressaltou.

"Sei que não é uma vozinha isolada alheia odienta que vai me parar de sonhar de construir uma Fortaleza cada vez mais inclusiva, humana e justa", completou.

Foram agraciados pela outorga o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), a professora Luma Andrade, o presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé, o artista Descartes Gadelha e a ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza Fontenele. A entrega é, tradicionalmente, feita no aniversário da cidade, dia 13 de abril.

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), é alvo de críticas durante entrega da Medalha Iracema realizada nesta quinta, aniversário da Capital.



Manifestante subiu ao palco e questionou as políticas públicas do gestor: "Em 2024, veremos sua derrota". pic.twitter.com/38M80iMqH3 — Jogo Político (@jogopolitico) April 14, 2023





Tags