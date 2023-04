"Sou contra o uso de celulares na sala de aula", diz ministro Camilo Santana

Para o ministro da Educação, os equipamentos digitais devem ser usados dentro do conteúdo escolar

O ministro da Educação Camilo Santana afirmou ser contra o uso de celulares em sala de aula. Segundo ele, a conectividade nas escolas deve ser para fins pedagógicos e o uso de equipamentos digitais podem atrapalhar o desempenho dos alunos.

“O celular não deve ser usado em nenhum momento dentro da sala de aula, isso atrapalha a aula”, declarou Camilo em entrevista à GloboNews, na tarde desta quinta-feira, 13. “Que o jovem possa ter acesso a um tablet, acesso a um computador, mas que tenha um conteúdo pedagógico”, completou.

Sobre os recentes casos de violência nas escolas, Camilo destacou a falta de controle das plataformas digitais e anunciou que irá se reunir com os secretários de educação estaduais e municipais para discutir o assunto. “A escola tem que garantir segurança para todos. Estados e municípios têm autonomia para tomar decisões em relação a colocar ou não policiais armados nas portarias”, disse o ministro da Educação.

Ameaças no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou nesta quinta-feira, 13, uma cartilha com protocolo de como professores, pais e alunos devem agir em situações de risco. Na última quarta-feira, 12, duas meninas de nove anos foram atacadas por um estudando do 9º ano na Escola Municipal Isaac de Alcântara, no município de Farias Brito. Ele usou uma machadinha.

Segundo a SSPDS, nove pessoas estão sendo investigadas por supostas ameaças de ataques a escolas no Ceará, e mais 31 perfis em redes sociais estão sob monitoramento.

