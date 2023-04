Ciro reaparece e elogia Lupi no ministério de Lula; "Está fazendo um furacão de coisas"

Ex-governador afastou especulações de saída do PDT. Ele não respondeu a perguntas de jornalistas

Ciro Gomes (PDT) fez a primeira aparição pública num evento político depois das posses de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República e de Elmano de Freitas (PT) como governador do Ceará. Ele participa da convenção municipal do PDT em Fortaleza, que reconduzirá Roberto Cláudio à presidência do diretório municipal, agora de forma efetiva e não mais como comissão provisória.

Ciro diz que Sarto é perseguido, defende reeleição do prefeito e justifica Taxa do Lixo

Ciro chegou ao lado do ministro da Previdência, Carlos Lupi, e elogiou o trabalho que o pedetista faz no governo federal. "Já está fazendo um furacão de coisas", disse, destacando ser um ministério difícil e que lida com uma parcela necessitada da população".

Ciro também afastou especulações de que pode mudar de partido — chegou a ser cogitado no PSDB. Dirigindo-se a Lupi, ele afirmou: "Enquanto eu tiver força, eu vou lhe ajudar nesse partido, o nosso PDT".

O ministro retribuiu o elogio. "Ciro perdeu a eleição pelas suas qualidades, não pelos seus defeitos".

Ciro disputou a presidência e ficou em quarto lugar. Para governador, ele apoiou Roberto Cláudio, que ficou em terceiro. O ex-governador do Ceará e ex-ministro apoiou Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), de forma discreta e sem nem citar o nome do atual presidente, de quem foi ministro de 2003 a 2006.

Apesar do apoio velado, Ciro é crítico de Lula e do PT. Já o PDT está na base governista. Ciro chegou às convenção ao lado do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Ciro foi embora sem conceder entrevista.



Com informações de Filipe Pereira e Henrique Araújo

