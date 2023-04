RC diz que eleição do diretório do PDT em Fortaleza é "muito importante" para 2024

Acontece neste sábado, 15, a eleição que oficializa o diretório municipal do PDT em Fortaleza, que deve ter como presidente o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Segundo ele, já titular da comissão provisória que vinha administrando os rumos da legenda no município, o evento será uma "formalidade". "É uma formalidade que acaba sendo um encontro político", ressaltou. Ao mesmo tempo, ressalta, a organização prévia do partido é "muito importante" para 2024, quando acontecem as disputas municipais.

A oficialização deve fortalecer a ala pedetista que prega independência e até uma oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), encabeçada justamente pelo ex-prefeito. O movimento deve também fortalecer a figura do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), potencial candidato à reeleição.

"O PDT, em virtudes de prazos eleitorais anteriores, não renovou o diretório. Estávamos com uma comissão provisória há algum tempo e tínhamos a obrigação de transformar nossa provisória de novo, voltar ao status, de diretório municipal, a gente está cumprindo essa formalidade", ressaltou Roberto Cláudio ao O POVO. A fala foi concedida nesta quinta-feira, 13, durante entrega da Medalha Iracema.

O ex-mandatário defendeu que o evento terá um tom "político" e vai servir para "prestar contas" da gestão pedetista em Fortaleza, sob a liderança de José Sarto (PDT). "É muito importante nesse evento que junta vereadores, deputados, suplentes, lideranças comunitárias, movimentos partidários, que a gente possa também prestar contas no partido e de suas realizações no trabalho do PDT, agora liderado pelo Sarto e por uma equipe muito competente", disse.

Perguntado se a eleição do diretório poderia ser uma movimentação para eleição de 2024, RC pontuou que o foco de Sarto seria "administrar bem a cidade", mas destacou que a organização prévia é "importante" para se preparar.

"Não é exatamente 2024, o prefeito (Sarto) deu duas entrevistas essa semana dizendo que a tarefa e o foco dele agora é administrar bem a cidade, avançar nos investimentos e essa é a grande preocupação do próprio Sarto nesse momento. O 24 (ano de 2024) é 24, mas certamente que esses encontros partidários, a organização do partido prévia, é muito importante para se preparar para 2024", afirmou ainda.

Na convenção, será feita a eleição do diretório municipal, conselho fiscal e comissão de ética, como consta no manual do partido, para um mandato de dois anos. Todos os eleitores filiados ao PDT têm direito a participar da convenção municipal

A Comissão Executiva Municipal é composta de: presidente; 1º e 2º vice-presidentes; um secretário; um tesoureiro; dois vogais e líder da bancada de vereadores.

A movimentação acontece alguns meses após o senador Cid Gomes (PDT) questionar como a administração da sigla vinha sendo feita, por meio de uma comissão provisória. “O diretório do PDT Fortaleza não existe, é uma comissão provisória. Ou seja, cinco ou sete pessoas resolvem que é, se não mudar até lá, quem é o candidato a prefeito de Fortaleza”, disse o parlamentar em fevereiro ao podcast As Cunhãs.

Cid tem posição oposta a de RC e vem defendendo publicamente que o partido se aproxime novamente com o PT e do governador, em termos parecidos até antes do rompimento das legendas no pleito pelo Palácio da Abolição. A presença de Cid é incerta, mas o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), conforme Sarto, deve comparecer.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, e o presidente nacional em exercício da legenda, o deputado federal André Figueiredo, devem comparecer. Lupi e Figueiredo já cumpriram agenda conjunta nesta sexta-feira, 14, quando o ministro fez visita à Previdência Social de Fortaleza. Outros parlamentares da ala ligada a RC também estiveram no evento, como os deputados estaduais Antônio Henrique e Cláudio Pinho e os vereadores Gardel Rolim, Iraguassu Filho e Didi Mangueira, vice-líder do governo de Sarto.

