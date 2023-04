Sarto: "Não há explicação lógica" para RC ter ficado em 3° na Capital em 2022

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comentou o recente desempenho eleitoral do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e disse que “não há explicação lógica razoável” para o correligionário ter terminado a eleição estadual de 2022 na terceira posição na Cidade. Declaração foi dada em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 13, na qual o prefeito disse ser pré-candidato à reeleição e comentou questões relacionadas à Taxa do Lixo.



Roberto foi candidato a governador, mas ficou atrás do atual governador Elmano de Freitas (PT) e do então candidato Capitão Wagner (União Brasil) no quadro geral e também na Capital. Em Fortaleza, Wagner foi o candidato mais votado com pouco mais de 602 mil votos. Na sequência apareceu Elmano de Freitas com mais de 545 mil votos. RC figurou na terceira posição, com 299 mil votos na Capital.

Questionado sobre como explicar o fato de RC terminar o governo bem avaliado enquanto gestor da Capital, mas ter registrado um desempenho baixo na eleição passada, Sarto sinalizou que o momento vivido, à época da eleição, era atípico.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Compreendo que passamos por um momento sui generis em nível mundial e no Brasil, onde essa eleição, em qualquer outro período, com a pandemia, ascensão da relevância das redes sociais, culto às Fake News e personalidades passageiras, tudo isso meio que obscureceu”, pontuou o pedetista.

E continuou: “Se avaliarmos em termos estatísticos, Roberto foi o melhor prefeito da cidade. Não tem justificativa lógica razoável (para) que ele tenha sido o terceiro mais votado em Fortaleza. Em condições normais de temperatura e pressão, a gente deveria ter esse reconhecimento, mas esse reconhecimento virá mais cedo ou mais tarde”, concluiu.

Na entrevista, o prefeito confirmou que é pré-candidato à reeleição em 2024. "Me coloco como pré-candidato por entender que estamos liderando um processo que chegará com a realização de praticamente 100% que nos comprometemos na campanha", pontuou.

Tags