Lula entra na lista de pessoas mais influentes do mundo da Time

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) integra a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2023 da revista americana Time, divulgada nesta quinta-feira, 13.

Na justificativa, é apontado que Lula o papel de Lula na questão climática. O texto sobre Lula é assinado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, ativista da questão climática. Gore se refere a Lula como "campeão do clima".

"Depois de muitos anos de crescente desmatamento e incêndios florestais, a Amazônia está se transformando de um sumidouro de carbono em uma fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazônia, e já o fez antes – reduzindo o desmatamento em 72% em seu mandato anterior", escreve Gore.

Outros nomes na lista são a esposa do presidente da Ucrânia, Olena Zelenska, o rei Charles III do Reino Unido, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o ator chileno Pedro Pascal, de séries como Narco, The Mandalorian e The Last of Us.

