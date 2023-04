Deputada diz que Sarto criou Taxa do Lixo porque "Satanás soprou nos ouvidos"

A parlamentar defendeu que os deputados da entrem conjuntamente na Justiça contra a Taxa do Lixo, movimento semelhante ao que ocorre na Câmara Municipal

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) defendeu a inconstitucionalidade da Taxa do Lixo em Fortaleza. Em sessão da Assembleia Legislativa, a líder do PL afirmou que "Satanás soprou nos ouvidos" do prefeito José Sarto (PDT) para que ele apresentasse a proposta, aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza (Cmfor) em dezembro.

"Essa lei é inconstitucional e é descabida por quê? Porque os imóveis fechados vão pagar a Taxa do Lixo. Faz de conta que você tem um imóvel, o imóvel tá fechado. Como você vai pagar a Taxa do Lixo se você não estava lá dentro? Então, toda vida teve dinheiro para recolher lixo, então Satanás soprou nos ouvidos do prefeito Sarto. Foi o próprio demônio que sobrou nos ouvidos dele para colocar (a taxa)", disse Silvana.



A parlamentar propôs que os deputados da Assembleia Legislativa entrem conjuntamente na Justiça contra a Taxa do Lixo, movimento semelhante ao que aconteceu na Câmara Municipal. "A Assembleia Legislativa deve isso de presente a Fortaleza. Vamos entrar todo mundo junto, porque juntos somos mais fortes", disse a deputada bolsonarista.

Os valores a serem pagos pela taxa estão disponíveis desde a semana passada. Os valores variam de R$ 193,50 a R$ 1.200,06, sendo a menor parcela no valor de R$ 21,50 e a maior R$ 133,34. O cálculo é feito com uma taxa base de R$ 3,64, que é multiplicada pela área edificada do imóvel.

As isenções à Taxa do Lixo, encaminhadas à Câmara por Sarto (PDT), foram aprovadas pelos vereadores no dia 25 de janeiro deste ano. Recuada, a oposição também votou favorável, mas prometeu seguir na justiça a medida. Um grupo de vereadores cobram para que o projeto seja revogado. Agora, o tema entra como pauta na Assembleia.

