Ricardo Cappelli se deslocou para assumir intervenção na SSP/DF, afirma Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que, em cumprimento à decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, se deslocou para assumir a intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

"Em cumprimento à decisão do Exmo Presidente da República, o secretário Ricardo Cappelli já se deslocou para assumir a intervenção na SSP/DF", anunciou Dino no Twitter.

Segundo ele, "operações cabíveis visando ao restabelecimento da ordem pública" seguem sendo tomadas.

Lula decretou neste domingo intervenção federal no governo do Distrito Federal (GDF) após atos de grupos radicais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e depredarem a sede dos Três Poderes, em Brasília.

A intervenção, segundo o decreto, começa neste domingo e vai até dia 31 de janeiro.

O interventor será Cappelli e está subordinado ao presidente da República.

