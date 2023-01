PGR anuncia abertura de investigação criminal contra atos terroristas

O procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, solicitou à Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) a abertura imediata de um procedimento investigatório criminal que responsabilize os envolvidos nos atos terroristas de bolsonaristas em Brasília neste domingo, 8.

"Tomando conhecimento da invasão e destruição do patrimônio público, imediatamente determinei que as nossas instâncias competentes adotassem as providências cabíveis para apuração dos fatos e responsabilização dos culpados", afirmou Aras em vídeo publicado nas redes sociais.

De acordo com a nota pública do Ministério Público Federal (MPF), a solicitação é uma das iniciativas que Aras está tomando para impedir a continuação dos atos terroristas e antidemocráticos.

