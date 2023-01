Dino: há confusão entre preferências ideológicas e deveres funcionais de polícias

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, criticou os policiais que não cumpriram seu dever diante dos atos radicais de bolsonaristas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes neste domingo, em Brasília.

Dino disse que há um debate nacional, que o governo não nega, de que houve confusão entre os deveres funcionais e preferências ideológicas. O ministro afirmou que, quando a Polícia Militar do Distrito Federal e a Força Nacional entraram "no terreno efetivamente", a situação foi controlada em uma hora, após 3 horas de "desatino".

"Há sim, objetivamente, preferências ideológicas nas instituições, que estão atrapalhando os deveres funcionais. Isso tem que ser dito com todas as letras para que se compreenda esse processo", disse Dino em coletiva de imprensa convocada para tratar das ações após os atos radicais, ao ser questionado sobre a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal.

Segundo o ministro, há "penetração de ideologias exóticas e inaceitáveis" em instituições de Estado. "Interessa à nação que todos os funcionários públicos cumpram seus deveres. "Há unidade nacional em torno do repúdio ao terrorismo e em defesa da lei", completou o ministro.

Dino ainda disse que "alguns confundem preferências eleitorais com cometimento de crimes".

