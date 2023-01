STF publica nota sobre atos terroristas em Brasília

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nota sobre o terrorismo e atos antidemocráticos registrados em Brasília na tarde deste domingo, 8, por apoiadores golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Inconformados com a derrota de Bolsonaro nas Eleições 2022, golpistas invadiram a Esplanada dos Ministérios e depredaram prédios do Congresso Nacional, do STF e o Palácio do Planalto.

"O Brasil viveu neste domingo - 8 de janeiro de 2023 - uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia", afirma parte da nota.

A ministra Rosa Weber, presidente do STF, declarou que a Suprema Corte não irá se intimidar diante dos atos criminosos ao estado democrático de direito.

"O STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstituído", declarou Weber.

Além disso, a presidente do STF informou que manteve contato com as autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e do governo do Distrito Federal, assegurando que os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte.

Veja a nota na íntegra:

"O edifício-sede do Supremo Tribunal Federal, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade, foi severamente destruído por criminosos, vândalos e antidemocratas. Lamentavelmente, o mesmo ocorreu no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. As sedes dos três poderes foram vilipendiadas.

O Brasil viveu neste domingo - 8 de janeiro de 2023 - uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia.

Desde que o ato foi anunciado, mantive contato com as autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e do Governo do Distrito Federal. Os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte, que acompanharam os episódios com imensa preocupação.

O STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído".

