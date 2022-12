Câmara convoca sessão para votar Taxa do Lixo ainda hoje, em meio a protesto

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) inicia a votação para definir se a taxa do lixo será implementada na Capital. A Casa agendou para a tarde desta terça-feira, 20, uma sessão extraordinária para apreciar o texto, que já passou duas vezes pela Comissão Conjunta de Justiça e Orçamento. O dia foi marcado pela presença de manifestantes que realizaram mais um protesto na sede da Câmara contra a aprovação da taxa.

Manifestantes realizaram, nesta terça-feira, 20, mais um protesto na sede da Câmara Municipal de Fortaleza contra a aprovação da Taxa do Lixo na Capital. Essa é a segunda manifestação feita pela população sobre a proposta, que foi encaminhada pelo prefeito José Sarto (PDT). pic.twitter.com/BltH7RwaBy — Jogo Político (@jogopolitico) December 20, 2022

Essa é a segunda manifestação feita pela população para pressionar os vereadores a não aprovarem o texto. Os manifestantes levaram faixas e cartazes com frases "jogue a taxa no lixo" e "não à taxa do lixo”. Eles questionam a falta de consulta popular população, já que a matéria foi encaminhada pelo Paço Municipal sem consulta ou audiência pública.



O projeto foi encaminhado pelo prefeito José Sarto no dia 6 de dezembro e, desde então, tramita em urgência. A proposta da Prefeitura sugere a cobrança de uma tarifa pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, com valores que variam entre R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês, a ser definido pelo critério da área edificada do imóvel. O chegou a ser alterado diante de criticas, aumentando o percentual de isenções de 30% para 70% dos imóveis.

A votação é marcada também pela movimentação da base aliada do prefeito que articulou a troca de parlamentares. Alguns vereadores pediram afastamento para que suplentes assumissem para garantir a aprovação do texto.

Com informações do repórter Filipe Pereira