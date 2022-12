Projeto da Taxa do Lixo é alterado e amplia isenção de 30% para 70% dos imóveis

O projeto de Taxa do Lixo que tramita na Câmara Municipal de Fortaleza foi alterado na negociação com os vereadores e passou por mudanças. A principal amplia a margem de isenção. Antes, o critério era a planta de edificações da Prefeitura. Ficariam isentos imóveis residenciais considerados de baixo padrão ou normal. Seriam assim dispensados da cobrança 29%. Com a mudança, não serão taxados 70% dos imóveis. O valor venal do imóvel passou também a ser critério de isenção.

Bairros como Pirambu e Pedras terão perto de 100% de isenção. No Conjunto Ceará, a isenção é de quase 90% dos imóveis. São bairros onde a mobilização tem sido intensa para pressionar vereadores lá votados.

"Quanto mais azul, quanto mais azul escuro, mais se aproxima de 100% de isenção. Quanto mais vermelho, menor a isenção", destacou o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova),Luiz Alberto Sabóia. "Observe que o vermelho é na área rica da cidade, e o azul é na área periférica", complementou.

