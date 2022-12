Vereadores do PDT de Sarto criticam tramitação em urgência da Taxa do Lixo 

Tramitação acelerada do projeto de lei foi criticada por aliados do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza

Alvo de críticas desde o início de sua tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza, o projeto de lei que institui a Taxa do Lixo na capital voltou a ser polêmica na Casa nesta quinta-feira, 8. Alguns parlamentares do próprio partido do prefeito José Sarto (PDT), autor da mensagem, se posicionaram contra o teor de urgência da proposta,

Na sessão desta quarta-feira, 7, o líder do PDT na Câmara, Júlio Brizzi, destacou que o debate sobre a taxação precisaria ser realizado com mais tempo e responsabilidade. "É uma matéria muito importante porque ela cria de fato um novo tributo. Obviamente isso impacta a cidade. A previsão de arrecadação é praticamente o que se arrecada no IPTU, então não é um assunto tão simples para que não seja discutido", disse o vereador na tribuna.



Nas redes sociais, o parlamentar comentou: "Fiz algumas ponderações sobre a importância de se debater com responsabilidade e profundamente um projeto como esse que impacta na vida da nossa gente!Qual a opinião de vocês sobre essa taxa do lixo?", escreveu Brizzi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sessão desta quinta-feira, a fala foi reforçada pela vereadora Ana Paula (PDT). A pedetista criticou ter sido convidada para votar o projeto às pressas, sem antes ter tido a oportunidade de se debruçar sobre o texto. "Eu gostaria de me apostar à fala do meu líder do PDT, Júlio Brizzi, sobre o regime de urgência para aprovação dessa taxa", iniciou a pedetista.

"Confesso que ontem não tive condições nenhuma de me pronunciar sobre esse assunto porque tive acesso às 9h30min da manhã do que se tratava a reunião à qual eu fui convidada a comparecer na presidência desta Casa. Impossível me debruçar sobre o assunto de direito tributário em menos de três horas", disse a vereadora.



Para a aprovação do texto, Sarto busca apoio dos parlamentares na Casa. Um número considerável de vereadores, no entanto, vem criticando a celeridade da tramitação da mensagem. O texto, que chegou à Casa nesta terça-feira, 6, foi rapidamente enviado para avaliação das comissões conjuntas, mas teve votação adiada após três pedidos de vistas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



com informações da repórter Julia Duarte

Tags