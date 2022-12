Taxa do Lixo: 37% bairros têm mais de 90% de imóveis isentos em nova proposta; no Cocó, são 2%

Com as mudanças negociadas na Câmara Municipal de Fortaleza no projeto de Taxa do Lixo, 37 bairros terão mais de 90% de imóveis isentos da cobrança. Em Pedras e no Pirambu, a isenção será para quase 100% das residências. Outros bairros da lista com os mais elevados percentuais de isenção são: Moura Brasil, Carlito Pamplona, Dias Macêdo, Floresta, Jangurussu, Couto Fernandes, Ancuri e Autran Nunes. Com a emenda aprovada na quinta-feira, 15, o percentual de imóveis isentos foi de 29% para 70% em toda a Capital.

Abaixo, a tabela completa com os percentuais de isenção por bairro:

Já cinco bairros terão menos de 10% de imóveis isentos. A menor faixa será no Cocó, onde 2,4% das residências serão dispensadas de pagar Taxa do Lixo. A seguir vêm Guararapes (6%), Meireles (6,2%), De Lourdes (6,6%) e Aldeota (9,9%).

A seguir na lista dos menores percentuais de residências isentas estão Dionísio Torres (13,2%), Praia do Futuro II (17,2%), Papicu (19,4%), Mucuripe (22,3%) e Fátima (27,7%).

