Taxa do Lixo de Fortaleza é aprovada nas comissões da Câmara em votação apertada

O projeto que cria a Taxa do Lixo em Fortaleza foi aprovado nesta segunda-feira, 12, em reunião virtual das comissões conjuntas da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), no caso, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão de Orçamento. A mensagem, adiada após bate-boca, tramita em regime de urgência e pode seguir para avaliação no plenário da Casa ainda nesta semana.

O placar foi apertado. Seis vereadores votaram "não" ao projeto, cinco votam "sim", um se ausentou e um se absteve. Entretanto, como dois vereadores participam das duas comissões - Didi Mangueira e Gardel Rolim - seus votos tiverem peso dois, alterando o placar para 7 a favor da Taxa do Lixo e 6 contra.

Confira os votos:

Marcio Martins (Pros): Não

PPCell (PSD): Ausente

Léo Couto (PSB): Não

Renan Colares (PDT): Sim

Didi Mangueira (PDT): Sim (peso dois)

Lúcio Bruno (PDT): Abstenção

Ronaldo Martins (Republicanos): Não

Emanuel Acrísio: Sim

Gardel Rolim (PDT): Sim (peso dois)

Jorge Pinheiro (PSDB): Não

Fábio Rubens (PSB): Sim

Larissa Gaspar (PT): Não

Priscila Costa (PL): Não

Para a aprovação da polêmica matéria, Sarto busca apoio dos parlamentares na Casa. Um número considerável de vereadores, no entanto, vem criticando a celeridade da tramitação da mensagem. O texto, que chegou à Casa na última terça-feira, 6, foi rapidamente enviado para avaliação das comissões conjuntas, mas teve votação adiada após três pedidos de vistas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Neste domingo, 11, a vereadora e integrante da CCJ, Larissa Gaspar (PT), voltou a criticar a taxação e prometeu trabalhar para que a medida não seja aprovada. A petista criticou a tramitação e disse ser contra uma votação "no apagar de luzes".

"Nosso mandato protocolou requerimento para derrubar o regime de urgência e está fazendo de tudo para que a Taxa do Lixo proposta pelo Sarto não seja aprovada na Câmara Municipal!! Não podemos aceitar que essa Taxa seja votada no apagar das luzes, em regime de urgência, a sociedade precisa ser ouvida. NÃO À TAXA DO LIXO‼", escreveu a Larissa.

O vereador Gabriel Aguiar (Psol) criticou a tramitação desta semana e reforçou sua oposição ao projeto. "Essa luta não é de hoje. Prefeito José Sarto, desista dessa medida descabida!", iniciou o parlamentar. Ele compartilhou uma foto em que a ex-vereadora Rosa da Fonseca e a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luíza, aparecem protestando contra outra proposta sobre taxação do lixo na capital, apresentada pelo então prefeito Juraci Magalhães há mais de 20 anos.

"As fotos tem cerca de três décadas e marcam a luta de tantos que se opuseram, vitoriosos e vitoriosas, contra essa taxa (...) Hoje, 16 vereadores já se pronunciaram no plenário da Câmara CONTRA esse absurdo e certamente outros tantos votarão NÃO. Está marcada para amanhã (12/12/22) a votação da Taxa do Lixo em reunião virtual das comissões, as 9h. Se tivermos 8 votos contrários derrubaremos esse absurdo! A população é contra mais essa cobrança da Prefeitura de Fortaleza", divulgou Gabriel.

