Leo Couto deixa vice-liderança do governo Sarto após pressão para apoiar Taxa do Lixo

O presidente do PSB Fortaleza e vereador Leo Couto afirmou, nesta quinta-feira, 15, que entregou a vice-liderança do governo José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A decisão seria diante de pressões para que se coloque a favor do polêmico projeto que cria a Taxa do Lixo na Capital. "Entrego a vice-liderança do governo achando que não há nenhum clima de permanecer diante dessa situação". O parlamentar é um dos principais críticos da proposta.

Em comissão conjunta da Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento, os vereadores debateram novamente o assunto e aprovaram 22 emendas. Entretanto, o projeto não foi enviado a plenário e nem há perspetiva de quando isso irá acontecer.

A proposta foi encaminhada à Câmara pelo prefeito José Sarto no dia 6 de dezembro e tramita em regime de urgência.

Desde então, o projeto tem gerado discussões entre os parlamentares que votam sobre a possível cobrança da tarifa na Capital.

Em discurso nesta quinta-feira, 15, Souto afirmou que continuará votando a favor da população e que não tem mais "clima" para continuar como vice-líder.

"Vou repetir. Eu me dou bem aqui com todos os colegas, sempre pauto todos os meus pronunciamentos visando a coerência e o bom senso. Por isso, resolvi tomar essa decisão hoje. Repito: não cederei a nenhum tipo de pressão com relação a esse assunto da Taxa do Lixo e entrego a vice-liderança do governo achando que não há nenhum clima de permanecer diante dessa situação", afirmou.

O projeto da Taxa do Lixo também gerou reações entre a população. Na última quarta-feira, 14, manifestantes ocuparam a sede da CMFor em protesto à proposta de Sarto.

O projeto de lei teve 22 emendas aprovadas e seguirá para votação no plenário.

