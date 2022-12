Manifestantes realizam novo protesto contra a aprovação da Taxa do Lixo em Fortaleza

Manifestantes realizaram, nesta terça-feira, 20, mais um protesto na sede da Câmara Municipal de Fortaleza contra a aprovação da Taxa do Lixo na capital. Essa é a segunda manifestação feita pela população sobre a temática.

Segurando faixas e cartazes com frases “Jogue a taxa no lixo” e “Não à taxa do lixo”, os manifestantes gritaram a frase “Se a taxa do lixo passar, a cidade vai parar”.

Um dos principais pontos levantados pela população e, inclusive, pelos parlamentares é de que a medida foi encaminhada sem consulta ou audiência pública.

O projeto foi encaminhado pelo prefeito José Sarto no dia 6 de dezembro e, desde então, tramita em urgência. A proposta da Prefeitura sugere a cobrança de uma tarifa pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos.

O valor da taxa varia de R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês e o valor será definido pelo critério da área edificada do imóvel e também do valor venal. Diante das resistências e reclamações, o projeto foi alterado na Câmara, aumentando o percentual de isenções de 30% para 70% dos imóveis.

A temática tem gerado debates entre os vereadores que votam sobre a possível cobrança da taxa na cidade. Na quinta-feira, 15, o vereador Léo Couto (PSB), um dos nomes que tem posição contrária à proposta, deixou o cargo na vice-liderança do Governo na Câmara por possível pressão para votar a favor da cobrança.

A medida seguirá para análise do plenário e, caso aprovada, deverá ser cobrada a partir de abril de 2023.

