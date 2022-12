Manifestantes protestam na Câmara contra criação da Taxa do Lixo em Fortaleza

Manifestantes realizam protesto na sede da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã desta quarta-feira, 14, contra a Taxa do Lixo na capital, que propõe a cobrança de uma tarifa pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos.

Aos gritos de "Abaixo à taxa do lixo!", a população utilizou cartazes e faixas com frases, como "Jogue a taxa no lixo" e 'Taxa do lixo não".

Manifestantes protestam na sede da Câmara Municipal de Fortaleza, nesta quarta-feira, 14, contra a cobrança da Taxa do Lixo. O protesto é contrário ao projeto que foi aprovado na segunda-feira, 12, nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento da Câmara.

Os manifestantes também chegaram a adentrar as galerias da Câmara como forma de pressionar os vereadores presentes.

O projeto da Taxa do Lixo foi encaminhado à Câmara pelo prefeito José Sarto (PDT) no dia 6 de dezembro e tramita em regime de urgência. Desde então, a temática tem gerado discussões entre os parlamentares.

Na última segunda-feira, 12, o projeto foi aprovado em reunião virtual das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento da CMFor, com 7 votos a favor e 6 votos contrários.

A medida ainda seguirá para avaliação do plenário da Casa. Caso aprovada, a taxa deverá ser cobrada a partir de abril de 2023.



A tarifa varia de R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês, e o valor será definido a partir do critério da área edificada do imóvel.

