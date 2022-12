Enquete O POVO: Você é a favor da criação da Taxa do Lixo em Fortaleza?

A proposta de taxação para os serviços de coleta e limpeza urbanas tem sofrido uma série de críticas por parte de vereadores e da sociedade civil. Parte da base do prefeito José Sarto (PDT) tenta articular para que proposta seja aprovada com urgência

O projeto de lei que institui a Taxa do Lixo em Fortaleza tramita de forma polêmica na Câmara Municipal de Fortaleza. A proposta foi enviada pelo prefeito José Sarto (PDT) na última semana e divide opiniões entre os parlamentares da Casa e na sociedade civil. O valor prevista varia de R$ 21,50 a R$ 133,23 por mês. O critério escolhido para definir o valor é a área edificada do imóvel. Haverá ainda 232 mil imóveis isentos — 29% do total.



O projeto tramita na Câmara em regime de urgência e tem sido alvo de protestos por parte de movimentos sociais e entidades sindicais. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a obrigação de criar tributo para financiar serviços de limpeza urbana e saneamento é estabelecida em lei federal, o novo Marco Legal do Saneamento Básico. Também ajudaria a melhorar a qualidade do manejo dos resídios sólidos na capital. A posição também é defendida por alguns vereadores da base de Sarto.

Já parlamentares da oposição defendem que a taxação não é obrigatória, podendo o Executivo indicar a fonte de receita que custearia os valores no Orçamento de 2023. A bancada contra o projeto critica ainda a tramitação acelerada da mensagem na Câmara.



